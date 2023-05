Patronatsfest der Spiritaner Brillantes Pfingstkonzert in der Basilika Knechtsteden

„Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Abend.“ Diese Aufforderung an geweihter Stätte, in der Gebet und Verkündigung zu Hause sind? Prior Emeka Nzeadibe sagte das am Pfingstsonntag schmunzelnd und trug allein schon damit zur Einstimmung für dieses geistliche Musizieren bei. Der moderierende Kantor Shawn Kühn an der Orgel, die ukrainische Sängerin Hanna Savelleva und der geborene Dormagener Markus Plachta mit seiner Querflöte gestalteten vor gut besuchter Basilika das Programm.