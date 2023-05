Stadtradeln in Dormagen Mehr als 100 Teams stehen in den Startlöchern

Am heutigen Freitag, 26. Mai, startet der große „Stadtradel“-Wettbewerb. Bereits zum elften Mal beteiligt sich die Dormagen an der bundesweiten Aktion: Vom 26. Mai bis 15. Juni können wieder Kilometer gesammelt werden. In den vergangenen Jahren konnten die Dormagener stets eine gute Platzierung einheimsen. Mit 336.490 zurückgelegten Kilometern wurde die Stadt im vergangenen Jahr erneut Kreissieger.