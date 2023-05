Restkarten verfügbar Mallorca-Festival und Kölsche Welle in Dormagen

Dormagen · Am Wochenende 27. und 28. Mai ist es soweit – der Schützenplatz in Dormagen verwandelt sich wieder in ein großes Festivalgelände. Es gibt noch Tickets.

27.05.2023, 04:50 Uhr

Die Stars der Szene werden auch an diesem Wochenende wieder in Dormagen spielen. Foto: Marc Pesch

Am Samstag, 27. Mai, kommen die Mallorca-Stars der Playa de Palma nach Dormagen, tags darauf wird die „Neue Kölsche Welle“ gefeiert. Insgesamt sind bereits über 2000 Karten verkauft worden. „Der Vorverkauf für unsere Mallorca-Festival Vamos läuft noch einmal deutlich besser als noch im Vorjahr“, sagt Organisator Marc Pesch. Neben DJ Robin mit seinem Nummer 1-Hit „Layla“ kommen auch Lorenz Büffel, der aktuell immer noch in allen Festzelten im Rhein Kreis Neuss mit „Der Zug hat keine Bremse“ abräumt oder auch Julian Sommer, der mit „Dicht im Flieger“ und „Peter Pan“ gleich zwei Top Ten-Hits in den letzten Monaten in Deutschland hatte. Dazu kommen mit Schlager-Queen Anna-Maria Zimmermann und Ina Colada zwei Power-Frauen direkt von der Playa de Palma nach Dormagen. „Das ist ein tolles Line-Up, dementsprechend gut läuft der Kartenverkauf“, sagt Organisator Dustin Thissen. Karten gibt es solange der Vorrat reicht auf tickets.marcpesch.de. Vor Ort warten auf dem Festivalgelände Streetfood-Trucks, Imbissstände und diverse Bars mit Cocktails, Longdrinks und Bier auf die Besucher. Am Tag danach kommen alle Fans der kölschen Musik auf ihre Kosten. Gleich fünf Bands sind bei der Neuen Kölschen Welle mit dabei. „Headliner“ sind Cat Ballou und die Paveier, aber auch Mo-Torres, die Domstürmer und Kuhl un de Gäng dürften reichlich Publikum anlocken. Auch am Sonntag warten zahlreiche Streetfood- und Imbissstände auf die Besucher, es gibt einen Biergarten mit 300 Sitzplätzen, Liegestühle und verschiedene Bars mit Kölsch, Longdrinks und Cocktails. Karten für die Kölsche Welle gibt es ebendalls noch auf der Website tickets.marcpesch.de – hier fallen keine gesonderten Vorverkaufsgebühren an.

(NGZ)