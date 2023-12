Event in Dormagen Nikolausmarkt präsentiert Budenzauber vom Feinsten

Rund 30 Aussteller werden erwartet. Eine Bestmarke in der noch jungen Geschichte des Events, das vom Stadtmarketing organisiert wird, und im Jubiläumsjahr der Zollfeste Zons, die am 20. Dezember den 650. Jahrestag ihrer Stadtwerdung feiert. Einheimische wie auswärtige Besucher sind eingeladen, Schönes zu schauen und zu kaufen. Die mittelalterliche Burganlage bietet den stimmungsvollen Raum dafür. Aus mit Tannengrün und Lichterketten dekorierten Hütten heraus werden individuelles Kunsthandwerk, hübsche Accessoires, originelle Dekoartikel, Gewürze, Tee, leckere Liköre und Imkereiprodukte verkauft. Dazu gibt es Schmuck und Handgemachtes aus Keramik, Beton, Holz, Stoffen und Wolle. Alle Marktangebote sind am Samstag von 13 bis 21 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.