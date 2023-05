Grundschule in Dormagen Drittklässler müssen auf dem Flur lernen

Die Eltern an der Christoph-Rensing-Schule haben die Nase voll. Seit Monaten sitzen die Kinder einer dritten Klasse auf dem Flur, wenn sie mit den iPads lernen. Der Grund dafür: In der Klasse gibt es kein WLAN. „Die Eltern waren lange geduldig“, sagt Schulpflegschaftsvorsitzende Jeanette Porath, „aber der Zustand dauert nun schon seit Monaten an und die Eltern haben langsam kein Verständnis mehr dafür.“ Zwar sei die Schule insgesamt mittlerweile mit WLAN ausgestattet, aber in dem einem Klassenraum sei keine Verbindung möglich. Schon mehrfach hätten Eltern und Schule die Stadt als Schulträger darauf hingewiesen. „Da werden wir immer wieder vertröstet“, so Porath. „Die Stadt sagt, sie sei da dran, aber eine konkrete Aussage bekommen wir nicht.“