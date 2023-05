Open-Air-Festival in Dormagen Mehr als 1000 Fans feiern kölsche Stars

Das spiegelt sich auch bei den Besuchern vor Ort wider. Die Stimmung ist ausgelassen, entspannt und fröhlich. „Ich finde es fantastisch, dass ,Mo-Torres‘ hier zu uns nach Dormagen gekommen ist. Meine Kids sind die größten Fans und können alle Songtexte vorwärts und rückwärts mitsingen“, sagt Anja Wiener, die mit ihren beiden Kindern das erste Mal seit der Pandemie an einer größeren Veranstaltung teilnimmt. Tochter Ida freut sich, hat sie doch die Eintrittskarten zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aber nicht nur die Kleinen sind begeistert an diesem Abend, auch die ältere Generation ist voller Energie mit dabei. „Meine Frau und ich holen hier heute Abend unseren 25. Hochzeitstag nach. Seitdem wir denken können, sind die ,Domstürmer‘ ein fester Bestandteil unserer Liebe. Wir feiern das Leben mit ihren Songs. In guten und in schlechten Zeiten“, berichtet Herbert Musel, der sich mit seiner Frau bei dem Auftritt der Band bis zur ersten Reihe durchgekämpft hat. „An so einem Abend weiß man, dass man noch am Leben ist und das Alter nur eine Zahl ist. Wir fühlen uns so jung und so fit, wie lange nicht mehr“, freut sich Ehefrau Annemarie.