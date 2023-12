Veranstaltung in Dormagen Regen hält Besucher vom Zonser Nikolausmarkt fern

Am Sonntag sah die Lage dann allerdings schon ganz anders aus. Besucherrekorde wurden zwar auch an diesem Tag nicht geknackt, doch die Lebende Krippe konnte vor vollem „Haus“ am frühen Nachmittag das erste Mal aufgeführt werden. Das besinnliche Schauspiel feierte vor genau 20 Jahren Premiere. Darsteller aus vier Generationen stellen als Maria und Josef, Engel, Hirten und Könige die Weihnachtsgeschichte dar. Begleitet werden sie von lebendigen Schafen und einem Esel. Harald Krumbein mit seiner zarten, sonoren Stimme ist bis heute der Sprecher der Aufführungen. In diesem Jahr allerdings nur vom Band, da Krumbein aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst vor Ort sein kann. Nach Plänen von Robert Lahrmann und Hans Kress wurde der Stall mit viel Liebe von dem Zonser Schreinermeister Hans Vaillant gebaut. Die Idee zu den Aufführungen stammt vom damaligen Vorsitzenden Karl Kress. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei und am Eingang werden Spenden zugunsten der Offenen Ganztagsschule Zons gesammelt. Schirmherr der Lebenden Krippe 2023 ist Martin Voigt, Leiter Politik- und Bürgerdialog der Currenta. Jene, die die Aufführung am Sonntag verpasst haben, bekommen am Samstag, 16. Dezember um 17 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember um 15 und 17 Uhr, erneut die Chance, die Aufführung zu sehen.