BvA-Gymnasium Dormagen : Erster „Elternaustausch“ mit Israel

Eltern aus Dormagen und Kiryat Ono gemeinsam an der Klagemauer in Jerusalem. Foto: BvA

Dormagen/Kiryat Ono Dormagener Eltern von BvA-Schülern waren zu Gast bei israelischen Gasteltern in Kiryat Ono. Die Premiere des Projektes zur Vertiefung der Städtepartnerschaft war ein Erfolg.

Seine Beobachtungen: „Die in den Vorbereitungsmonaten zuweilen noch geäußerte Skepsis, ob denn das, was Jugendliche am Schüleraustausch immer wieder begeistert, auch unter Erwachsenen funktioniert, wandelte sich innerhalb weniger Minuten nach der Ankunft in Kiryat Ono in eine sehr intensive Begegnung, die von allen Beteiligten als absolut gelungen bewertet wurde.“ Für nächstes Jahr wünschen sich die Eltern ein Wiedersehen – alle stellen die „unglaubliche Herzlichkeit und Offenheit der Gastgeber“ heraus.