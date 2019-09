Partnerschaftsverein Dormagen-Kiryat Ono : Austauschschüler aus Israel werden erwartet

Vor drei Jahren erlebten die BvA-Schüler beim Schüleraustausch im israelischen Kiryat Ono einen gemeinsamen Theaterworkshop. Foto: BvA

Dormagen Der Partnerschaftsverein unterstützt den Besuch der Schüler der Ben-Zvi-Highschool am BvA-Gymnasium.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Am Mittwoch kommen die Gäste aus Israel in Deutschland an, am Freitagabend werden die 16 Schüler der Ben-Zvi-Highschool aus Kiryat Ono, der Partnerstadt Dormagens, von ihren Gastfamilien im Rheinland erwartet. Bis zum 2. Oktober bleiben sie bei ihren Austauschfreunden des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums (BvA) in Dormagen und Umgebung. Unterstützt wird dieser Austausch auch durch den Vorstand des Vereins zur Förderung der Partnerschaft Dormagen – Kiryat Ono.

Die Mitglieder um den Vorsitzenden Uwe Schunder bereiten sachon jetzt das Jubiläum für das Jahr 2020 vor, wenn die das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert werden kann. Auch ansonsten bietet der Verein einige Begegnungen und Exkursionen an, so vor einigen Wochen der Besuch des jüdischen Friedhofs und der NS-Gedenkstätte „Alter Schlachthof“ in Düsseldforf. Am 9. November beteiligt sich der Verein wie jedes Jahr an der Ausrichtung der Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht.

Seit 2012 pflegt das BvA eine Schulpartnerschaft mit der Ben-Zvi-Highschool. So ist in den vergangenen Jahren stets eine Gruppe Dormagener Schülerinnen und Schüler nach Kiryat Ono gereist – oder israelische Jugendliche kamen im Jahr darauf zum Gegenbesuch. Die Schüler des Austauschprojekts sind in dieser Woche zunächst für zwei Tage in Berlin, wo sie unter anderem das Reichtagsgebäude besichtigen. Danach stehen weitere fünf Tage gemeinsame Projekte in Dormagen und Ausflüge nach Köln und ins Rheintal auf dem Programm. Ein Highlight wird die Feier des jüdischen Neujahrsfestes am 29. September. Am 1. Oktober empfängt Bürgermeister Erik Lierenfeld, der auch Beisitzer im deutsch-israelischen Partnerschaftsverein ist, die Gruppe im Rathaus.

Eine Premiere ist der für Anfang November geplante „Elternaustausch“. Nach Vorbild des Schüleraustauschs wird Studiendirektor und Vorstandsmitglied Friedhelm Bongartz mit 14 Eltern aus der Elternschaft des BvA-Gymnasiums nach Kiryat Ono fliegen. Dreieinhalb Tage lang werden die Dormagener Eltern bei israelischen Familien zu Gast sein, gemeinsam den Beginn des Shabbats am Freitagabend feiern und Ausflüge nach Tel Aviv und Jerusalem unternehmen. „Auf diese Weise soll die Städtepartnerschaft, die in den vergangenen Jahren vornehmlich von Begegnungen Jugendlicher und offizieller Delegationen geprägt war, auch im Bereich der Erwachsenen einmal mehr gestärkt werden“, erklärt Bongartz. Der Gegenbesuch israelischer Eltern ist für das Jubiläumsjahr 2020 geplant.