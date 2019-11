Kreisheimatbund und Archiv im Rhein-Kreis : Demokratieverständnis im Wandel

Zons Ein Themenabend im Kulturzentrum Zons beleuchtete verschiedene Epochen.

Welch ein passenderes Datum gibt es, als gerade zum 9. November die Demokratie zur Diskussion zu stellen? In einer gemeinsamen Veranstaltung des Kreisheimatbundes Neuss und des Archivs im Rhein-Kreis geschah genau das in der gut besuchten Nordhalle des Kulturzentrums in Zons. Von wegen achselzuckende Geschichtsvergessenheit der Deutschen! Als die Referenten die verflossenen 100 Jahre Revue passieren ließen, wurde auf der Stelle deutlich, wie sehr vor allem die Staatsverfassung und die Befindlichkeit jedes einzelnen Bürgers im Mittelpunkt des Interesses stehen.