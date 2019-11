Premiere Kammertheater Dormagen : Weihnachten als lustiges Chaos

Sabine Misiorny und Tom Müller im Weihnachtsstress. Foto: Kammertheater Dormagen

Dormagen Das Publikum war begeistert von der ersten Aufführung des Stücks „Machen wir die Weihnachtsfliege“.

Lautes Lachen, Szenenapplaus und langer Beifall zum Schluss: Das Publikum am Premierenwochenende im Kammertheater Dormagen zeigte sich begeistert vom Stück „Machen wir die Weihnachtsfliege“. Die Schauspieler und Autoren Sabine Misiorny und Tom Müller liefen wieder zu Hochform auf in ihrer „fast weihnachtlichen Komödie“, die alles bietet, was das Zuschauerherz begehrt: lustige Verwechslungen, liebenswertes Chaos, witzige Dialoge, ein Schuss Klamauk und viele Szenen, die weihnachtsstress-geplagte Familien sehr gut nachvollziehen können.

So war im gemütlichen Theater an der Ostpreußenallee 23 oft ein „Wie bei uns!“ oder „Guck mal, die auch!“ zu hören, wenn sich Zuschauer „wiedererkannten“ – schon beim schrägen Blockflöten-Gequietsche vor dem Beginn. Zu hoffen ist, dass beim Publikum nicht all das schief geht, was auf der Bühne als zum Teil zu befürchtende Katastrophe seinen dann doch vergnüglichen Lauf nimmt... Wie im Kasperletheater gingen die Zuschauer mit, wenn sie die Protagonisten mit Hinweisrufen retten oder vor dem Annehmen von Anrufen warnen wollten.

Misiorny und Müller verwandeln sich nach „Schöne Bescherung“ erneut in das Ehepaar Silvia und Paul, das Weihnachten am liebsten allein verbringen möchte, was aber beide Elternpaare sowie sein Bruder mit Frau und Zwillingen mit ihren angedrohten Besuchen verhindern wollen. Auch die List, beide Eltern mit vermeintlichen Gewinn-Reisen weit weg zu schicken, geht nicht komplett auf. Ebenfalls nicht verwicklungsfrei ist die Lösung, dass Silvia und Paul dann eben selbst über Weihnachten in Urlaub fliegen, am besten nach „Übersee“. Und dass Pack-Listen (beeindruckend lang und bunt ist die von Silvia) das Vergessen nicht verhindern, wird ebenso eindrucksvoll vorgeführt. Der künstliche Baum, der „natürlich hochqualitative German Weihnachtsbaum“, wird durch einen würdigen Nachfolger ersetzt.