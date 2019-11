Dormagen : Stadt kündigt Ex-Leiter des Eigenbetriebs

Dormagen In der Politik sorgt die „außerordentliche“ Kündigung des ehemaligen Leiters des Eigenbetriebs, Uwe Scheler, für Aufsehen. Dessen Dienstgeberin, die Stadt, äußerte sich dazu nicht weiter.

In politischen Kreisen hat diese Entscheidung für Erstaunen gesorgt. Denn eine solche „außerordentliche“ Kündigung kommt äußerst selten vor. „Da muss etwas Erhebliches vorgefallen sein, dass die Stadt eine solche Maßnahme ergreift“, sagte ein Kommunalpolitiker, der ungenannt bleiben möchte. Die Gründe könnten vielfältig sein, aber, so die Einschätzung eines Politikers, wäre eine „fachliche Thematik“ wahrscheinlich. Scheler wird womöglich vorgeworfen, durch Fehlverhalten der Stadt einen erheblichen finanziellen Schaden zugefügt zu haben. Ein solcher Vorwurf könnte womöglich im Zuge der aufwändigen und umfangreichen Arbeiten an und in der Sekundarschule entstanden sein. Anfang Februar löste eine Mitteilung der Stadt Entsetzen in der Politik aus, weil bekannt wurde, dass die Sanierung der Sekundarschule deutlich teurer wird als geplant. War man im Herbst vergangenen Jahres noch von einer Größenordnung von rund 8,15 Millionen Euro ausgegangen, so erklärte Bürgermeister Erik Lierenfeld, dass die Stadt nun von „Gesamtkosten in Höhe von 14,5 Millionen Euro“ ausgehen müsse. Als Gründe für diese Kostenexplosion um 6,35 Millionen nannte die Stadt neben „Pfusch am Bau“ aus den 1960-er Jahren auch Baunebenkosten, die nicht in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs eingestellt wurden. Dieses wird Scheler als damaligem Leiter des Eigenbetriebs angelastet.