Konzert in Dormagen : „Forgotten Sons“ begeistern mit Marillion-Hits im „Pink“

Dormagen Viele Zuhörer kamen von außerhalb angereist.

An die Zeiten, in denen Derek William Dick – besser bekannt als „Fish“ – Frontmann von „Marillion“ war, erinnern sich Fans der Rockband gerne zurück. Viele bedauern, dass es diese Konstellation nicht mehr gibt. Fünf Musiker aus Hessen gründeten deshalb die Marillion-Tribute-Band „Forgotten Sons“ und touren seit einigen Jahren durch Deutschland. Auf ihrer aktuellen Setlist stehen alle Lieder aus dem Album „Misplaced Child“ sowie einige weitere Klassiker von „Marillion“.

Am Samstag holte „Pink“-Inhaber Jorgos Flambouraris die Cover-Band im Zuge ihrer „Misplaced Childhood“-Tour auf seine kleine Bühne nach Dormagen. Das „Pink Panther“ war bereits einige Zeit vor Beginn des Konzerts gut gefüllt. Viele „Marillion“- und „Fish“-Fans sind von weiter her angereist, denn „Forgotten Sons“ gilt als eine der besten Marillion-Tribute-Bands in Deutschland.

Sigi ist extra aus Linsengericht in der Nähe von Hanau in Hessen angereist: „Ich war schon öfter auf einem Konzert von der Band, auch in Bremen zum Beispiel. Die sind echt klasse.“ So, wie Sigi sind rund 70 Prozent der Zuhörer nicht aus Dormagen, schätzt Flambouraris.