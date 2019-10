Interview mit Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld : „Freundschaft zu Israel weiter stärken“

Bürgermeister Erik Lierenfeld (r.) mit seinem Amtskollegen Israel Gal aus Kiryat Ono vor dem Freundschaftsbaum in der israelischen Partnerstadt Dormagens. Im nächsten Jahr wird das Jubiläum „25 Jahre Städtepartnerschaft“ in beiden Städten gefeiert. Foto: Stadt. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Bürgermeister Erik Lierenfeld äußert sich erschüttert über den antisemitischen Anschlag von Halle.

Herr Lierenfeld, der rechtsextremistische und antisemitische Anschlag in Halle hat für tiefe Bestürzung gesorgt. Was empfinden Sie angesichts der sehr guten Beziehungen, die Dormagen zur israelischen Partnerstadt Kiryat Ono unterhält?

Lierenfeld Erschütterung, Trauer und Mitgefühl. Ein Mordanschlag auf eine Synagoge, mitten in Deutschland, an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Mir läuft es immer noch kalt den Rücken runter. Gerade wir Dormagener haben ja durch unsere fast 25-jährige Städtepartnerschaft mit Kiryat Ono freundschaftliche Verbindungen nach Israel.

Lierenfeld Ich war ja erst vor zwei Wochen in Kiryat Ono, um über das bevorstehende 25-jährige Bestehen unserer Städtepartnerschaft zu sprechen. Und es war – wie bei allen meinen bisherigen Besuchen dort – herzlich und freundschaftlich. Die Menschen begegnen uns Deutschen offen und vorurteilsfrei, sie empfangen uns mit offenen Armen. Umso mehr schäme ich mich für das, was in Halle passiert ist. Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass wir in Deutschland ganz offensichtlich ein Problem mit rechter Gewalt haben. Menschen sterben. Wir haben uns nach dem Terror der Nationalsozialisten geschworen: nie wieder. Jetzt müssen wir als Zivilgesellschaft dieses Versprechen einlösen. Das darf kein reines Lippenbekenntnis sein, sondern gesellschaftlicher Konsens, der auch umgesetzt wird.