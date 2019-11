Bildung in Dormagen : Das Leibniz-Gymnasium ist jetzt eine digitale Schule

Hackenbroich Schulministerin Gebauer zeichnete 49 Schulen aus. Am Leibniz-Gymnasium gibt es Informatik für die Klassen 5 und 6.

Große Freude am Leibniz-Gymnasium. Dieses wurde jetzt neben 48 weiteren Schulen in Nordrhein-Westfalen von Schulministerin Yvonne Gebauer, mit dem Titel „Digitale Schule“ ausgezeichnet. Herbert Kremer, Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums in Hackenbroich, erklärt aber, dass die „technische Ausstattung der Schule nicht entscheidend“ für die Auszeichnung war. Denn die digitale Ausstattung der Schulen hängt von den jeweiligen Schulträgern ab. „Viel eher geht es darum, wie mit den vorhandenen Ressourcen in den Schulen umgegangen wird.“

Drei Informatik-Lehrer des Leibniz-Gymnasiums verfügen hierbei über die entscheidenden Kompetenzen. So bietet die Schule für die Klassenstufen fünf und sechs die freiwillige Teilnahme am Informatik-Unterricht an. Dabei handelt es sich um ein Modellvorhaben der Bezirksregierung Düsseldorf, bei dem es darum geht, die Qualität der informatischen Ausbildung zu erhöhen. In den Klassen acht und neun wird das Wahlpflichtfach Informatik neben dem Regelunterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern angeboten. Auch bietet das „Leibniz“ das Fach Informatik als Leistungskurs in der Oberstufe an.