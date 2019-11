Lebensmittelmarkt in Hackenbroich : Rewe muss für Waldabholzen Ausgleich schaffen

Hackenbroich Neuer Vollsortimenter für Hackenbroich genehmigt.

Ein weiterer großer Lebensmittelmarkt kommt nach Hackenbroich. Das Vorhaben von Rewe, im Bereich der Salm-Reifferscheidt-Allee/Roggendorfer Straße einen Vollsortimenter zu etablieren, stieß bei den zuständigen Planung- und Umweltausschuss-Mitgliedern auf keine allzu große Bedenken. Schon gar nicht die dafür notwendige Abholzung eines kleinen Wäldchens – weil dafür der Investor einen Ausgleich schaffen muss. Wahrscheinlich an der K 18 in der Verlängerung des dortigen Holzwegs.

Mit Blick auf den Grünbereich wird es ein wenig kompliziert. Denn die benötigte Fläche ist bereits eine Ausgleichsfläche für ein anderes, längst realisiertes Vorhaben. So muss der Investor nun „einen Ausgleich für einen Ausgleich schaffen“, wie es Robert Ullrich, Leiter des Stadtplanungsamtes, formulierte. Das werde auch ein größerer Ausgleich als sonst üblich sein. An der K 18 liege eine Streuobstwiese nd daneben, noch vor dem folgenden Wald gebe es noch eine Lücke, mit deren Schließung ein Biotopverbund erreicht werden könne. Der planungsrechtlich verpflichtende Ausgleich müsse, so Ullrich, „spätestens zwei Jahre nach Fertigstellung des Lebensmittelmarktes, bepflanzt sein“. Die Rede ist von einer 4500 Quadratmeter großen Ausgleichsfläche.