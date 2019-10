Austausch mit dem BvA : Schüler aus Israel loben Dormagen

Dormagen Fröhlicher Besuch aus der Partnerstadt Kiryat Ono: Die 16 Austauschschüler der Ben-Zvi-Highschool haben viele positive Eindrücke von Dormagen.

Dabei wurde klar, dass sich die Austauschschüler zu einer guten Gemeinschaft zusammengefunden haben. Seit 2012 pflegt das BvA eine Schulpartnerschaft mit der Ben-Zvi-Highschool mit gegenseitigen Besuchen, wobei jeweils ein Besuch in Berlin beziehungsweise in Tel Aviv und Jerusalem mit zum Programm gehört. Unterstützt wird der Austausch vom Dormagener Verein zur Förderung der Partnerschaft Dormagen – Kiryat Ono unter dem Vorsitz von Uwe Schunder.

Bürgermeister Lierenfeld berichtete den Schülern von seinem Besuch in Kiryat Ono in der Vorwoche auf Einladung seines Kollegen Israel Gal. „Wir haben uns ausgetauscht, so auch zum Partnerschaftsjubiläum, das wir 2020 feiern“, erklärte Lierenfeld auf Nachfrage unserer Redaktion: „Es gibt Überlegungen für einen Festakt ,25 Jahre Städtepartnerstadt’ in beiden Städten.“