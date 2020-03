Tischtennis : TV Voerde lässt sich auch vom Nachbarn nicht aufhalten

Niederrhein Der Landesligist gewinnt mit 9:3 gegen den Weseler TV und rückt auf Platz drei vor. Der TV Bruckhausen hält sich achtbar beim 4:9 gegen den Spitzenreiter GW Flüren.

Herren-Landesliga: Besonders an eigenen Tischen ist der TV Voerde eine Macht. Das bekam am Samstag auch der Kreisrivale Weseler TV zu spüren, der beim 9:3-Erfolg des TVV nicht den Hauch einer Chance hatte. Allerdings scheinen sich die Kreisstädter inzwischen schon mit dem Abstieg abgefunden zu haben. „Wir haben an die guten Leistungen der letzten Wochen angeknüpft“, sagte Thomas Hasenwinkel, die Nummer zwei der Voerder, sehr zufrieden.

Obwohl der TV Bruckhausen beim 4:9 gegen GW Flüren auf den beruflich eingebundenen Matthias Durczak und den privat verhinderten Thomas Rogon verzichten musste, hielt sich die Mannschaft achtbar. Zudem schenkte der am Knöchel verletzte Thomas Zak noch seine beiden Einzel ab. Nach dem 0:3 in den Doppeln überzeugten beim TVB besonders der zweimal erfolgreiche Markus Heuckeroth sowie Spitzenspieler Michael Kucharski. Der hatte nach seinem Sieg im ersten Einzel auch die Flürener Nummer eins, Wolfgang Gerth, am Rand einer Niederlage, unterlag erst mit 9:11 im fünften Satz. Den vierten Gegenpunkt sicherte Bernd Zak. „Wir haben uns gut verkauft, wenngleich der Flürener Sieg auch in Ordnung geht“, sagte Michael Kucharski.