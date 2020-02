Tischtennis : Ein Wochenende für den TV Voerde

Niederrhein Die Damen holen in der NRW-Liga einen Sieg und ein Unentschieden. Die Herren feiern zwei Siege in der Landesliga.

Damen-NRW-Liga: Mit einem Kantersieg begann der TV Voerde das Wochenende. Beim Tabellenletzten TTV Rees-Groin ließ die Mannschaft am Samstag beim 8:0 überhaupt nichts anbrennen. Nach dem Gewinn beider Doppel durch König/Schmidt und Luckmann/Herrmann waren Jutta König und Marion Schmidt in den Spitzeneinzeln je zweimal erfolgreich. Heike Luckmann und Iris Herrmann steuerten je einen Zähler bei. Tags darauf reichte es beim TV Dellbrück zu einem 7:7, „mit dem wir sehr zufrieden waren“, wie Marion Schmidt sagte. König/Schmidt, König (3), Schmidt, Luckmann und Herrmann punkteten.

Gleich zweimal mussten auch die Herren des TV Voerde an diesem Wochenende ran. Überraschend deutlich mit 9:1 setzte sich das Team zunächst am Samstag gegen den viel stärker eingeschätzten VfL Rhede durch. Nach dem Gewinn der drei Eingangsdoppel durch Baumgartner/Bergmann, Hasenwinkel/Hofrichter und Rybienski/Steinkamp war die Partie fast schon gelaufen. Jens Baumgartner (2), Jan Robin Rybienski, Alexander Bergmann, Andrè Steinkamp und Tobias Hofrichter legten dann in den Einzeln nach. Ganz eng war es am Sonntag beim 9:7-Sieg beim Meidericher TTC 47. „Das hätten wir auch verlieren können“, sagte der einmal im Einzel siegreiche Thomas Hasenwinkel. Baumgartner/Bergmann (2), Rybienski/Steinkamp, der überragende Jens Baumgartner (2), Steinkamp (2) und Bergmann gewannen.