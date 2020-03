Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken II glänzt beim Sieg gegen den TV Vorst II

Dinslaken Der Landesligist setzt sich in der Gruppe drei mit 26:21 durch. In der Gruppe eins siegt die dritte MTV-Mannschaft mit 20:18 gegen die Turnerschaft St. Tönis und holt damit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Bis zum Spielstand von 9:9 hielten die mit zahlreichen Routiniers besetzten Gäste gut mit, ehe sich der MTV II erstmals mit zwei Toren absetzen konnte. Im zweiten Abschnitt wurde die Führung zwischenzeitlich auf bis zu sechs Treffer (19:13) ausgebaut. „Obwohl wir den starken Mittelmann der Vorster nicht in den Griff bekommen haben, wurde das von der Mannschaft durch gute Arbeit in der Deckung und das konsequente Ausnutzen der Torchancen kompensiert“, sagte Schwarz. In der Schlussphase ließ dann auch die Kraft der Vorster nach, ihre Würfe wurden unpräziser, so dass die Dinslakener den Sieg sicher über die Zeit brachten.