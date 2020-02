Handball : HSG Hiesfeld/Aldenrade II hält den TuS Lintfort mit 32:26 in Schach

HSG Hiesfeld/Aldenrade II hält den TuS Lintfort mit 32:26 in Schach

Dinslaken/Walsum In der Landesliga, Gruppe drei, führt die Mannschaft schon zur Pause mit 15:13. In der Gruppe eins kassiert der MTV Rheinwacht Dinslaken III eine 25:31-Niederlage gegen den TV Geistenbeck II.

Nach der ganz schwachen Leistung zuletzt bei der deutlichen Niederlage in Borken zeigte die HSG Hiesfeld/Aldenrade II im Heimspiel der Handball-Landesliga, Gruppe drei, gegen den TuS Lintfort wieder ihr anderes Gesicht. Nach dem überzeugenden 32:26 (15:13)-Erfolg war dementsprechend auch Trainer Jörg Schnier mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden. Doch bis es soweit war, musste der Coach bei der knappen Führung zur Pause noch mal eindringlich „vor dem spielerisch guten Gegner“ warnen.

„Leider gab uns auch die schnelle 17:13-Führung nach der Pause keine Sicherheit“, so Schnier. „Und so gelang den Gästen in der 37. Minute der Ausgleich zum 18:18.“ Doch danach bot die HSG II wieder eine konzentrierte Leistung und zog über ein 25:20 bis auf 28:22 sechs Minuten vor dem Ende davon.