Tischtennis : MTV Rheinwacht Dinslaken gewinnt das Top-Spiel gegen den SV Millingen

Niederrhein Der Bezirksligist siegt mit 9:4. Die Landesligisten TV Voerde und TV Bruckhausen verlieren.

Herren-Landesliga Für den TV Bruckhausen lief es schon zu Beginn in Kleve nicht gut, denn die ohne den erkrankten Markus Heuckeroth und den beruflich verhinderten Thomas Rogon angetretenen Gäste verloren alle drei Doppel hauchdünn in fünften Satz. In den Einzeln allerdings war Kleve überlegen, lediglich Bernd Zak gewann zum 9:1-Endstand seine Partie. „Die Niederlage ist zwar zu hoch ausgefallen, doch sie geht schon in Ordnung“, sagte TVB-Spitzenspieler Michael Kucharski.