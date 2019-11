Tischtennis : TV Voerde hat zu großen Respekt vor dem Spitzenreiter

Niederrhein Der Herren-Landesligist kassiert eine 5:9-Niederlage. Auch der TV Bruckhausen geht leer aus. Bezirksligist MTV Rheinwacht Dinslaken holt einen glücklichen Punkt.

Erneut durfte der TV Voerde, Spitzenreiter der Tischtennis-NRW-Liga der Damen, eine Pause einlegen, während es für die Herren-Teams des TV Bruckhausen und des TV Voerde in der Landesliga Niederlagen setzte. In der Bezirksliga gab der MTV Rheinwacht Dinslaken bei TuS Borth einen Punkt ab. Das Lokalduell in der Bezirksklasse entschied der TV Voerde II bei der SGP Oberlohberg klar mit 9:3 für sich.