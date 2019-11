Tischtennis : Damen des TV Voerde sind bei Fortuna Bonn chancenlos

Niederrhein Nach dem klaren 1:8 ist der NRW-Ligist kein Aufstiegskandidat mehr. Voerder Schützenhilfe gibt es in der Landesliga der Herren für den TV Bruckhausen. Bezirksligist MTV Rheinwacht Dinslaken siegt gegen den Hülser SV.

Die zweite Niederlage in Folge kassierten die Damen des TV Voerde in der Tischtennis-NRW-Liga. Und die fiel mit 1:8 bei Fortuna Bonn recht deftig aus. Durch das 9:6 beim TV Mehrhoog half der TV Voerde in der Landesliga der Herren dem Nachbarn TV Bruckhausen, der selbst mit 3:9 beim TTV Rees-Groin II unterlegen war. Bezirksligist MTV Rheinwacht Dinslaken setzte sich mit 9:5 gegen den Hülser SV durch und bleibt Tabellenzweiter. In der Bezirksklasse trennten sich der MTV Rheinwacht II und der TV Voerde II 8:8.