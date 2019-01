Winter-Wetter in NRW : Schneefall verursacht im Berufsverkehr lange Staus

Düsseldorf Am Dienstagnachmittag hat es in weiten Teilen von NRW geschneit. Sowohl am Niederrhein als auch etwa in Düsseldorf fielen weiße Flocken. Vielerorts wird es glatt. Der Schnee bleibt voraussichtlich bis Mittwochmorgen liegen.

In Nordrhein-Westfalen hat es am Dienstagnachmittag geschneit - sowohl in den Städten am Niederrhein als auch in den Großstädten wie Düsseldorf fielen Schneeflocken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Dienstagnachmittag vor leichtem Schneefall in NRW gewarnt. Demnach könnten zwischen drei bis sieben Zentimeter Schnee fallen. Die Warnung gilt von Dienstag, 14 Uhr, bis Mittwochmorgen um sechs Uhr.

„Die Kaltfront kommt von Westen und trifft deshalb vor allem den Westen von NRW“, sagte Bernd Hussing, Meteorologe beim DWD am Montag. Vor allem die großen Städte im Westen des Rheinlands und im Ruhrgebiet seien betroffen. Autofahrer in Düsseldorf, Köln und Duisburg sollten sich folglich auf Schnee vorbereiten. Bielefeld und Paderborn dürften dagegen kaum etwas abbekommen; die Städte liegen zu weit östlich.

Am Dienstag kam es im Berufsverkehr nach Feierabend landesweit zu Staus. Gegen 17 Uhr warteten Pendler rund 120 Kilometer lang im Land.

Auch in der Nacht zu Mittwoch soll es weiter Schnee geben. Weil die Temperaturen sinken, wird er bis Mittwochmorgen liegenbleiben. Die Autobahnpolizei warnt vor Eisplatten, die von fahrenden Lastwagen herabstürzen könnten. So seien in der vergangenen Woche zwei Platten auf die Windschutzscheiben dahinterfahrender Autos gefallen. Verletzt worden sei dabei jedoch niemand - die Scheiben hätten standgehalten.



Mit dem Frost bilden sich auf vielen Gewässern Eisschichten. Allerdings warnen Feuerwehr und Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) eindringlich vor dem Betreten zugefrorener Seen oder Flüsse, denn die Eisdecken sind meist noch zu dünn. Spaziergänger und Schlittschuhläufer setzen womöglich ihr Leben aufs Spiel.

Auch die Tierwelt hat mit den frostigen Temperaturen zu kämpfen: In Düsseldorf entdeckten Passanten am Dienstag gegen 10.30 Uhr einen Schwan auf dem südlichen Ausläufer des Hofgarten-Teichs Landskrone vor dem Kö-Bogen. Das Tier schaffte es nicht, sich vom Fleck zu bewegen, sodass die Fußgänger vermuteten, das Tier sei im Eis festgefroren. Als die alarmierte Feuerwehr anrückte, konnte das Tier jedoch aus eigener Kraft weglaufen.

Zu einem ungewöhnlichen Feuerwehr-Einsatz kam es am Montagnachmittag in Weeze: Dort saß eine Gans im Eis mitten auf dem Niersaltarm an der Kalbecker Straße fest. Ein Spaziergänger rief die Feuerwehr, die das Tier mit Hilfe von Schlauchboot und Eisschlitten retteten.

Dass ein gesunder Wasservogel im Eis einfriert, ist äußerst selten. Üblicherweise rotten sich die Vögel auf dem Wasser im Winter zusammen und halten mit ihrem Paddeln eine Fläche unter ihnen eisfrei. Diese benötigen sie etwa auch für die Nahrungssuche. Wenn die Wasservögel auf dem Eis ruhen, verhindert ein Trick der Natur, dass ihre Füße festfrieren: Venen und Arterien in den Beinen und Füßen liegen so eng beieinander, dass sie wie ein Wärmeaustauscher im Inneren funktionieren. So kühlt das Tier nicht aus und friert auch nicht fest.

