Zweistufiges Preismodell: Landesweites Azubi-Ticket für 80 Euro im Monat

Exklusiv Düsseldorf NRW will im August Billig-Ticket für Auszubildende einführen. Das landesweit gültige Ticket soll etwa 80 Euro pro Monat kosten, eine abgespeckte Version für Teile des Landes 60 Euro.

Die rund 300.000 Auszubildenden in NRW sollen schon bald vergünstigt mit Bussen und Bahnen fahren können. Nach Informationen unserer Redaktion ist die Einführung eines verbilligten „Azubi-Tickets“ mit landesweiter Gültigkeit noch in diesem Jahr geplant. Voraussichtlicher Starttermin ist der Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. August.