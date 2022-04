4055 jungen Menschen betroffen : 2,3 Prozent der Schulabgänger in NRW erreichten 2021 keinen Abschluss

2,3 Prozent der Schulabgänger in NRW erreichten 2021 keinen Abschluss

Düsseldorf Zum Ende des vergangenen Schuljahrs 2020/21 verließen 2,3 Prozent der nordrhein-westfälischen Schulabgänger eine allgemeinbildende Schule ohne Abschluss. Die Zahl lag bei 4055 jungen Menschen, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Montag in Düsseldorf erklärte.

Unter den kreisfreien Städten und Kreisen NRW war der Anteil der Abgängerinnen und Abgängern ohne Abschluss mit 7,8 Prozent in Gelsenkirchen am höchsten, gefolgt von Herne (5,9 Prozent) und Krefeld (4,4 Prozent), erklärten die Statistiker. Die niedrigsten Anteile wurden in den Kreisen Olpe (0,7 Prozent), Gütersloh (1,2 Prozent) und im Rhein-Kreis Neuss (1,2 Prozent) verzeichnet.