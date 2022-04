Mann raste in Menschengruppe : Achtjähriger ist nach Unfall in Leverkusen außer Lebensgefahr

Achtjähriger ist nach Unfall in Leverkusen außer Lebensgefahr

Mann raste in Menschengruppe

Der Unfallfahrer war mit hoher Geschwindigkeit von der Steinbücheler Straße (rechts) in die Von-Knoeringen-Straße eingebogen und fuhr mitten über die Verkehrinsel in eine Menschengruppe. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Der achtjährige Junge, der am Samstag von einem alkoholisierten Fahrer eines Jaguar auf einer Verkehrsinsel in Steinbüchel angefahren wurde, ist außer Lebensgefahr und wird weiter im Krankenhaus behandelt. Die Polizei hat indes die Kühlerfigur des Jaguar sichergestellt.

Die ebenfalls verletzte Mutter des Jungen soll inzwischen aus der Klinik entlassen worden sein, teilte am Montag Polizeisprecher Christoph Gilles mit. Mit ihr das einjährige Mädchen, das in einem Kinderwagen glücklicherweise unversehrt blieb. Ein elfjähriger Junge, der zu einer anderen Familie gehörte, hatte bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten, die ambulant behandelt wurden.

Der Autofahrer (47) war am Samstagnachmittag mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der Steinbücheler Straße in die Von-Knoeringen-Straße abgebogen und in eine Menschengruppe auf einer Verkehrsinsel gefahren. Der Fahrer flüchtete, wurde aber von einem anderen Autofahrer bis zu seiner Wohnadresse verfolgt, wo die Polizei ihn identifizieren und festnehmen konnte. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß und muss sich nun wegen Fahrerflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und illegalen Kfz-Rennens verantworten.