Polizei ermittelt gegen 40-Jährigen : Pfleger soll Patientin in Bochumer Krankenhaus missbraucht haben

Pfleger soll Patientin in Bochumer Krankenhaus missbraucht haben

Ein Pfleger soll in Bochum eine Patientin missbraucht haben (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Bochum Ein Pfleger soll eine 79-jährige Patientin in einem Bochumer Krankenhaus missbraucht haben. Zu der Tat soll es am Sonntag gekommen sein. Die Polizei ermittelt.

Nach einem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch einer Patientin in einem Krankenhaus in Bochum hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Wegen des Vorfalls in der Nacht zum Sonntag steht laut der Mitteilung ein 40-jähriger Nachtpfleger unter Verdacht.