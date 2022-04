Wahrscheinlich Tötungsdelikt : 21-Jähriger tot in Wohnung in Dortmund gefunden – Tatverdächtiger stellt sich

Dortmund Ein 21-jähriger Mann aus Bochum ist tot in einer Wohnung in Dortmund gefunden worden. Die Staatsanwalt geht ersten Erkenntnissen zufolge von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger hat sich am Sonntagabend bereits gestellt.

Ein 21 Jahre alter Mann ist tot in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund gefunden worden. Es handele sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein Tötungsdelikt, sagte die zuständige Staatsanwältin Milena Klement am Montag. Der junge Mann starb demnach durch einen Messerstich in den Hals, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Ein ebenfalls 21-jähriger Tatverdächtiger habe sich am Sonntagabend gestellt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Leiche des Bochumers war den Angaben zufolge am Samstagabend im Dortmunder Stadtteil Marten gefunden worden. Noch in der Wohnung nahmen die Einsatzkräfte die 26 Jahre alte Inhaberin fest, hieß es. Der Tatverdacht gegen sie habe sich jedoch nicht erhärtet, weshalb sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Der Tatverdächtige Dortmunder werde noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Eine Mordkommission ermittelt.

(bora/dpa)