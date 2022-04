Vorsorge gegen Klimawandel : NRW-Landesamt für mehr Baumvielfalt und Verzicht auf Monokulturen

Laut Lanuv muss der Wald gegen den Klimawandel „umgerüstet“ werden. Foto: dpa/Jonas Güttler

Duisburg Der Wald in NRW kann nach Einschätzung des Lanuv noch auf die Folgen des Klimawandels „umgerüstet“ werden. Es müsse vor allem für mehr Baumvielfalt gesorgt werden. Es gebe noch einiges zu tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wald in Nordrhein-Westfalen kann nach Einschätzung des Landesamtes für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz (Lanuv) noch auf die Folgen des Klimawandels „umgerüstet“ werden. Notwendig seien jetzt vor allem der Umbau hin zu mehr Baumvielfalt und der Verzicht auf Monokulturen sowie ausreichender Bodenschutz etwa durch Kalkungen, berichtete die Behörde am Montag in Duisburg.

Hintergrund ist die Vorstellung des neuen Berichts zum forstlichen Umweltmonitoring, das seit 1985 stattfindet. So analysiert das Landesamt in einem Daueruntersuchungsprogramm an ausgewählten Standorten den Wald, um so einen repräsentativen Blick auf den Zustand der insgesamt 935.000 Hektar Waldfläche zu bekommen. Dazu wurden rund 600 Flächen mit einem Basisraster von vier mal vier Kilometern ausgesucht. Auf 19 Dauerbeobachtungsstellen wird besonders intensiv analysiert.

Trotz Erfolgen in den zurückliegenden Dekaden bleiben die Herausforderungen groß, wie Lanuv-Präsident Thomas Delschen betonte: „Wir können aus unseren Zeitreihen herauslesen, dass die Belastungen durch die Industrie oder den Autoverkehr zwar stark zurückgegangen sind, trotzdem aber noch Einfluss auf die Gesundheit der Wälder in NRW haben.“

In jüngster Zeit setzten aber Klima- und Wassermangel sowie höhere Temperaturen bei gleichzeitig längeren Vegetationsperioden die Wälder immer häufiger unter Stress, erläuterte Delschen. So hätten sich beispielweise die Vegetationszeiten bei den Laubbäumen in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt um zehn Tage verlängert. Als Folge der neuen Umwelteinflüsse würden Erfolge der Vergangenheit, die etwa mit Filtern in den Schornsteinen der Industrie oder saubereren Automotoren erreicht worden seien, wieder konterkariert: „Der Einfluss von uns Menschen auf die Ökologie unserer Wälder schreitet also fort.“

Positiv wertet das Umweltmonitoring den in den vergangenen Jahren beobachteten Rückgang von Einträgen wie Schwefel, Säuren sowie Schwermetallen wie Zink und Nickel in den Boden. Dennoch seien diese Stoffe in den Waldböden weiter in hohen Konzentrationen vorhanden. Der Abbau könne viele Jahrzehnte dauern. Auch Stickstoff sei in den letzten Jahren weniger in den Boden gelangt. „Daher können wir heute sagen, dass Schadstoffeinträge nicht mehr die größte Gefahr für unsere Wälder sind, sondern die messbaren klimatischen Änderungen“, betonte die Leiterin des forstlichen Umweltmonitorings, Nadine Eickenscheidt.



(kag/epd)