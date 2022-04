Unfall in Herten : Rettungswagen fährt auf Auto auf - Frau verletzt sich schwer

Herten Ein Rettungswagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz auf ein anderes Auto aufgefahren. Bei dem Unfall in Herten wurde die 22-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Ein Rettungssanitäter verletzte sich leicht.

Bei einer Fahrt zum Einsatz ist in Herten im Kreis Recklinghausen ein Rettungswagen auf ein anderes Auto aufgefahren, so dass dieses sich überschlagen hat. Bei dem Unfall am Sonntag habe sich eine 22-jährige Autofahrerin schwer und ein 40-jähriger Rettungssanitäter leicht verletzt, teilte die Polizei am Montag mit.