Verhandlungen am Kölner Landgericht : Gericht verhandelt Klagen von Kardinal Woelki gegen „Bild“-Berichte

Verhandlungen am Kölner Landgericht

Köln Vor dem Landgericht Köln sind mehrere Klagen des Kölner Kardinals Woelki gegen den Axel-Springer-Verlag verhandelt worden. Dabei ging es um mehrere Artikel über den Umgang des Kölner Erzbischofs mit Missbrauchsfällen. Urteile ab Mitte Mai.

Die Pressekammer des Landgerichts Köln verhandelt seit Montag mehrere Klagen des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki gegen den Medienkonzern Axel Springer. Woelki wehrt sich im Zusammenhang mit seinem Umgang mit Missbrauchsfällen gegen mehrere Artikel der zu Springer gehörenden „Bild“, in denen er seine Persönlichkeitsrechte verletzt sieht. Eine Entscheidung will das Gericht am 18. Mai verkünden.