Hambacher Forst: NRW-Polizei räumt Baumhäuser

Düsseldorf/Hambach Vier Wochen vor den geplanten Rodungsarbeiten im Hambacher Forst geht die Polizei gegen die Braunkohlegegner vor. Die Räumung geht jedoch nur sehr langsam voran.

Der Polizei-Einsatz gilt als einer der größten in der jüngeren Geschichte Nordrhein-Westfalens. In Sicherheitskreisen wird damit gerechnet, dass deutlich mehr als 1000 Beamte eingesetzt werden müssen. Infolge der Räumungsaktion könnte es zu bundesweiten Protesten kommen. Aktivisten kündigten bereits „zivilen Ungehorsam“ und eine „bundesweite Massenmobilisierung“ an.

Die 50 bis 60 Baumhäuser befinden sich zum Teil in rund 20 Metern Höhe. Sollte dort ein Feuer ausbrechen, könnten Feuerwehr und Rettungskräfte dort niemals schnell genug zu Hilfe eilen, hieß es in einem Brief des Bau- und des Innenministeriums an Landtagsabgeordnete. Weil Gefahr für Leib und Leben bestehe, müsse das Nutzungsverbot sofort umgesetzt werden. Bei einer Ortsbegehung habe sich gezeigt, dass es Küchen und Heizungen gebe und die Baumhäuser dauerhaft genutzt würden. Damit handele es sich um genehmigungsbedürftige „bauliche Anlagen“.