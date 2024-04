BDKJ-Aktion "Uns schickt der Himmel" im April Jugendgruppen aus Neuss 72 Stunden im Einsatz für soziale Projekte

Bundesweit haben sich bereits über 2000 Gruppen für die BDKJ-Aktion angemeldet, die in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet. Die vielfältigen Projekte für eine bessere Welt greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sind lebensweltorientiert und geben dem Glauben „Hand und Fuß“. In und um Neuss engagieren sich junge Menschen aus den Verbänden der Pfadfinder und Pfadfinderinnen (DPSG), der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) und der Kolpingjugend sowie Gruppen von Messdienern, Pfarrjugenden und Schützenvereinen. Ihre Projekte reichen von einem „Clean-up Day“, bei dem das Pfadfinder-Quartier in Weckhoven von Müll befreit werden soll, über ein Sammelprojekt zugunsten der Neusser Tafel bis hin zu einem gemütlichen Nachmittag für Senioren in Korschenbroich. Zum Abschluss der Aktionstage sind am Sonntag, 21. April, alle teilnehmenden Gruppen vom Koordinierungskreis zur „Abtakt“-Veranstaltung in „Das Haus“ in der Neusser Innenstadt eingeladen.