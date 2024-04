72-Stunden-Aktion Wie Jugendliche in Xanten, Rheinberg, Sonsbeck und Alpen ihre Heimat verschönern

Die Landjugend Veen plant verschiedene Aktionen: Am Freitag fand ein Seniorennachmittag mit Spiel und Spaß für die Bewohner der Pflegeeinrichtung im Ort statt. Am Samstag wird es schweißtreibender. Arbeiten zur Verschönerung des Ortes stehen auf der Agenda, darunter werden an der Leichenhalle ein neues Vordach und eine Akustikanlage installiert. Am Friedhof sollen Parkplatz und ein Zuweg erneuert und das Heiligenhäuschen sowie die Kirch- und Friedhofsmauer gereinigt werden. Zudem wird der Spielsand am Kindergarten aufgefrischt. Am Sonntag, 21. April, liefert die KLJB den Dorfbewohnern zwischen 7.30 und 10.30 Uhr Brötchen der Bäckerei Dams. (Anmeldung bis Samstagnachmittag unter Tel. 0178 1588755).