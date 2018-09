Berlin-Marathon 2018: Frau läuft nach Leukämie-Erkrankung mit

Berlin-Marathon nach Leukämie : Diese Frau läuft zurück ins Leben

Berlin/Dortmund Eine Läuferin aus dem Ruhrgebiet will am 16. September in Berlin zeigen, was nach einer Leukämie-Erkrankung möglich ist. Anderen Patienten will sie damit Mut machen.

Wenn Miriam Vogt laufen geht, ist es sofort da: Das gute Gefühl. „Ich kann das. Mein Körper ist stark“, sagt die 34-Jährige. 45 Kilometer sind es gerade in der Woche, zur Vorbereitung auf den Berlin-Marathon am 16. September. Für die junge Frau aus dem Ruhrgebiet ist das alles andere als selbstverständlich. Vor acht Jahren erkrankte sie an Leukämie.

Es stand Spitz auf Knopf. Durch die Chemotherapie kam eine Herzmuskelschwäche als Komplikation dazu. „Ich war so langsam und schwach, dass sogar eine alte Frau mit Rollator an mir vorbeigezischt ist“, erinnert sich Vogt. Dass sie nun Marathon läuft, versteht sie auch als Botschaft an andere Patienten: „Sie sollen sehen, was alles möglich ist nach Krebs. Mir hätte das damals Mut gemacht.“

Miriam Vogt läuft und läuft und läuft. Durch den Wald in Werne nahe Dortmund, am Kanal entlang, gesäumt von typischer Ruhrgebiets-Kulisse, Kraftwerken und Schornsteinen. „Beim Laufen kann ich abschalten, das kann ich sonst nicht“, sagt sie. Oft sei auch ein Gefühl von Dankbarkeit dabei. Sie denkt dann an die vier Monate im Krankenhaus - als sie kaum aufstehen konnte. Sie denkt an ihre Beine, an denen sich durch das lange Liegen in der Klinik die Muskeln zurückgebildet hatten. „Das konnte ich nicht akzeptieren“, sagt sie.

Miriam Vogt beschreibt sich selbst als positiven Menschen, humorvoll, willensstark. Noch in der Klinik begann sie zu üben. Eine halbe Treppe steigen, eine ganze Treppe steigen. Fünf Meter gehen, zehn Meter gehen. Ein kurzer Spaziergang im Schneckentempo, längere Spaziergänge. „Irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht“, erinnert sie sich. Sie beginnt, langsam zu joggen. „Dabei habe ich Laufen früher echt gehasst“, gibt sie zu.

Doch die Angst lief am Anfang immer mit. Ist das zu viel für das angeschlagene Herz? Miriam Vogt fragt Mediziner um Rat. Doch die ermunterten sie zum Sport. Ein Satz ihres Onkologen bleibt ihr im Gedächtnis haften: „Machen Sie einfach weiter. Einen Marathon wollen Sie ja sicher nicht laufen.“

Nein, das hatte Miriam Vogt zu dieser Zeit wirklich nicht vor. Cool fand sie vor vier Jahren eine halbe Stunde joggen am Stück. „Aber ich konnte diesen Satz nicht vergessen.“ Es war die Zeit, als sie wieder als Buchhalterin arbeiten konnte, heiratete und ihr Herz sich vollständig erholte. Sie läuft immer weiter, immer länger. „Für mich“, sagt sie.

Pro Jahr erkranken in Deutschland rund 15.000 junge Menschen zwischen 18 und 39 Jahren an Krebs. 2014 hat sich die Deutsche Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs gegründet, um sie zu unterstützen, finanziert allein durch Spenden. „Krebs in diesem Alter bedeutet einen gravierenden Einschnitt in die gesamte Lebens- und Zukunftsplanung“, sagt Stiftungschefin Diana Lüftner. „Da geht es um Familiengründung, Kinderwünsche, eine mögliche Unterbrechung der Ausbildung, also auch mögliche wirtschaftliche und soziale Notlagen“.

Seit Jahren macht sich die Stiftung dafür stark, dass jungen Krebspatienten, die eine Chemotherapie brauchen, die Kosten für das Einfrieren von Ei- oder Samenzellen von Krankenkassen erstattet werden. Denn die intensiven Chemo- oder Strahlentherapien können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder zerstören. Nun gibt es einen Gesetzesentwurf für die Kostenerstattung.

Wenn Miriam Vogt den Berlin-Marathon läuft, will sie ein Trikot der Stiftung tragen. „Ich befürworte dieses Gesetz total“, sagt sie. Ihr Blutkrebs war bei der Diagnose so weit fortgeschritten, dass vor der Chemotherapie keine Zeit mehr für eine Kinderwunschbehandlung blieb. „Abgesehen davon hätte ich mir das nicht leisten können“, sagt sie.

Die Marathon-Läuferin ist gerade dabei, für die Stiftung einen Treffpunkt für junge Krebspatienten im Ruhrgebiet aufzubauen, eine Lobby. „Ich war in der Klinik so ein Exot“, sagt sie. „Um mich herum lagen nur alte Menschen. Die haben ständig erzählt, dass man bald sterben wird.“

Heute läuft Miriam Vogt, um zu zeigen, dass es auch anders laufen kann. Und wenn sie fünf Stunden für die 42,195 Kilometer in Berlin braucht - egal. „Um die Zeit geht es mir überhaupt nicht. Aber ins Ziel zu kommen, das ist mir schon wichtig.“

(dpa/sef)