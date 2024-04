Städtepartnerschaft mit Wermelskirchen Drei Azubis aus Forst zu Gast im Rathaus

Nun aber steht erst einmal der Besuch der Auszubildenden aus Forst in Wermelskirchen an. Am Sonntag, 21. April, werden Pia Kanig, Nancy Scheppan und Maximilien Peter erwartet. Sie bleiben bis Freitag, 26. April, der Aufenthalt ist eng getaktet: Verschiedene Sehenswürdigkeiten in und um Wermelskirchen herum werden erkundet, sie erhalten Einblicke in die Arbeit verschiedener Ämter der Wermelskirchener Stadtverwaltung. So sind morgens Termine im Jugendamt, Sozialamt, Tiefbauamt, Ordnungsamt, Bauamt und im Personalbereich anvisiert. Nachmittags stellen die Auszubildenden der Stadt Wermelskirchen ein eigenes Programm für die Gäste auf die Beine.