Waldbrände in NRW 2018: Was der Mensch tun kann

Faktor Mensch spielt große Rolle : Zahl der Waldbrände in NRW fast vervierfacht

Ein Feuerwehrmann löscht in Sundern im Sauerland einen Waldbrand (Archivbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Bei Trockenheit breiten sich Waldbrände in Windeseile aus. Dieses Jahr mussten Feuerwehrleute viel häufiger als sonst zum Löschen in die Natur. In einigen Fällen war der Verursacher ein Mensch. Waldbesucher können aber auch helfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trockenheit, Unachtsamkeit und Wind: Die Zahl der Waldbrände in Nordrhein-Westfalen hat sich bereits fast vervierfacht. Der Landesbetrieb Wald und Holz registrierte 2018 seit Januar bereits mehr als 140 Waldbrände. In den vergangenen fünf Jahren seien es jeweils unter 40 Brände in den gesamten zwölf Monaten gewesen, sagte Unternehmenssprecher Friedrich Louen. Trockenheit und Wind führten dazu, dass sich Brände momentan schnell ausbreiten könnten und schwer zu bekämpfen seien.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren zuletzt im sauerländischen Plettenberg im Einsatz, um ein Feuer zu löschen. Auch hier hatten Trockenheit und auffrischender Wind dazu geführt, dass sich der Brand auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern rasch ausbreiten konnte, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Plettenberg. Der Einsatz in einer schwierigen Hanglage dauerte 15 Stunden von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen. Vier Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 20 Bilder So sieht es nach dem Waldbrand bei Straelen aus

Im bundesweiten Vergleich der Waldbrände stehe NRW jedoch nicht im Fokus, betonte der Sprecher von Wald und Holz, Louen. Als besonders gefährdet gelten die Fichtenwälder in Brandenburg und Niedersachsen. „Die Nadeln enthalten ätherische Öle, die gut brennen“, erklärt er. Die Laub- und Mischwälder in NRW seien im Vergleich dazu nicht so anfällig.

Um das Waldbrandrisiko weiter zu senken, macht sich der Landesbetrieb Wald und Holz für sogenannte „klimafitte Wälder“ stark. Bäume sollten für den jeweiligen Standort passend gewählt werden, damit sie mit den Wetterlagen gut zurechtkommen. Ein großer Anteil an Laubbäumen werde empfohlen. Maßnahmen wie Brandschneisen seien nicht flächendeckend geplant. Louen: „Dazu ist die Gefahr hier nicht hoch genug.“

Um Waldbränden effektiv vorzubeugen, sind vor allem die Besucher gefragt. Nach Angaben des Landesbetriebs Wald und Holz haben nur fünf Prozent der Waldbrände natürliche Ursachen - wie etwa Blitze. Der Rest ist auf ungeklärte Ursachen oder definitiv menschlichen Eingriff zurückzuführen. Rauchen, Grillen und Lagerfeuer blieben die größten Gefahren im trockenen Wald. „Allerdings sind uns die Besucher auch eine große Hilfe“, schildert Louen. „Durch ihre Hilfe werden den Feuerwehren Waldbrände mittlerweile deutlich schneller gemeldet.“

(see/dpa)