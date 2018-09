Blutgruppe 0 negativ: Duisburger Blutspende-Dienst hat keine 0-Negativ-Reserven mehr

Duisburg Dem Blutspendezentrum in Duisburg sind am Mittwoch die Reserven mit der Blutgruppe 0 negativ ausgegangen, weil es immer weniger Spender gibt. Das ist besonders für Unfallopfer, Krebspatienten und Knochenmarkempfänger gefährlich.

„Wir hatten am Mittwochabend tatsächlich null Reserven mit 0 negativ“, sagt Brigitte Dingermann vom Blutspendezentrum in Duisburg (BZD). „Das ist in den 30 Jahren, in denen es uns gibt, noch nie vorgekommen.“

Das Ganze hat sich beim BZD am Mittwoch zugespitzt. Die Blutgruppe 0 negativ hat eine besondere Bedeutung in der Versorgung. Sie gilt als Universalspender. „0 negativ kann immer gegeben werden. Das macht man zum Beispiel, wenn ein Unfallopfer schnell versorgt werden muss und man die Blutgruppe nicht kennt“, sagt Dingermann. Wichtig ist diese Blutgruppe außerdem für Krebspatienten, damit sie die Therapie überstehen und weiterleben können sowie für Menschen, die mal Stammzellen oder Knochenmark transplantiert bekommen haben, weil sie oft andere Blutgruppen nicht mehr vertragen.

Das Blutspendezentrum hat auf seinen Facebookseiten erst am Mittwochabend in Wuppertal, am Donnerstagmorgen dann in Duisburg einen Notruf abgesetzt, dass jetzt dringend Spender für 0 negativ gebraucht werden. Eine erste Wirkung hat sich am Vormittag schon gezeigt. „Wir haben ganz fantastische Spender, die schon viele Jahre kommen und die bei so etwas schnell reagieren und spenden. Gott sei Dank haben wir jetzt schon wieder sieben Reserven mit 0 negativ“, sagt Dingermann. Das sei aber immer noch viel zu wenig. Rund 50 Spenden mit der besonderen Blutgruppe werden als Reserve gebraucht.