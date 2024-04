Was steckt hinter der Sammel-Aktion? Warum Neusser Wachs für die Ukraine spenden

Jetzt veranstalten die katholische Kirche in Neuss und die DoVira Help Foundation gemeinsam einen ukrainischen Nachmittag. Am 28. April ab 15 Uhr wird Link einen Bildvortrag unter dem Titel „Kerzenwachs für die Ukraine & andere Hilfsprojekte“ halten. Das Rahmenprogramm wird unter anderem aus ukrainischer Folklore und Gesang eines ukrainischen Frauenchors bestehen. Außerdem können gegen Spenden ukrainisches Gebäck und Souvenirs erworben werden. Die Veranstaltung findet im Pfarrzentrum an der Dreikönigenstraße 1a in Neuss statt.