Bilanz der Versicherungen: Wo Unwetter NRW am schlimmsten treffen

Langzeitbilanz deutscher Versicherungen : Wo Unwetter NRW am schlimmsten treffen

Zuletzt wütete Sturmtief „Friederike“ Anfang des Jahres in der Region, hier in der Düsseldorfer Fußgängerzone. Foto: dpa, cas pil

Düsseldorf Extreme Wetterereignisse nehmen zu. Erstmals haben deutsche Versicherungen die Schäden durch Naturkatastrophen auf Jahrzehnte zurück ausgewertet. In einigen Landkreisen wurde zum Teil jedes zweite Haus beschädigt.

Sturm und Starkregen haben in Münster in den vergangenen 15 Jahren landesweit die schwersten Schäden angerichtet. Im Durchschnitt musste hier jeder Hausbesitzer rund 6.600 Euro an Schäden an die Versicherungen melden. Das zeigt eine Bilanz, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag vorgestellt hat. „Erstmals haben wir die Schäden durch Naturkatastrophen über mehrere Jahre für Gesamtdeutschland visualisiert“, sagt ein GDV-Sprecher.

Auch in Gelsenkirchen und Herne verursachten Wetterextreme große Schäden. Je 3.400 Euro pro Gebäude kamen hier im Schnitt auf die Versicherer zu. Die geringsten Schäden registrierte der Verband nach eigenen Angaben in Leverkusen. Dort fiel in 15 Jahren nur eine Schadenssumme von etwa 800 Euro pro Haus an.

Der GDV hat eine interaktive Karte erstellt, die die Schadenbilanz von 2002 bis 2016 für alle Landkreise und Städte in Nordrhein-Westfalen und Deutschland zeigt. Die Karte zeigt neben dem Gesamtschaden pro Kreis auch die Naturkatastrophe, die im Zeitraum dort den größten Schaden hinterlassen hat. „Die Zahlen belegen, wie verheerend Naturgewalten sein können“, sagt GDV-Präsident Wolfgang Weiler.

Die fünf am schlimmsten getroffenen Gebiete im Überblick:

Münster Im Landkreis Münster sorgten Überschwemmungen 2014 für besonders schwere Schäden. Im Juni wüteten die Tiefs „Quintia“, „Renate“ und „Susanne“ mit sintflutartigen Regenfällen. Innerhalb von sieben Stunden fielen damals bis zu 290 Liter Regen pro Quadratmeter. Jedes fünfte Haus wurde beschädigt, die durchschnittliche Schadenssumme betrug knapp 15.000 Euro.

Krefeld 2008 zog das Tief „Hilal“ über Deutschland hinweg und verursachte mit kräftigem Regen mit teils tennisballgroßen Hagelkörnern Schäden in Millionenhöhe. Besonders Krefeld erwischte es schlimm. Hier verursachte das Unwetter im Mai an fast jedem zweiten Haus Schäden.

Rhein-Sieg-Kreis Vor drei Jahren fegte Sturmtief „Siegfried“ durchs Land. Im Rhein-Sieg-Kreis liefen im Sommer 2015 hunderte Keller voll, Bäume stürzten auf Gebäude und Autobesitzer hatten Mühe, überhaupt eine Werkstatt zu finden, die ihnen die Hagelbeulen aus der Karosserie entfernen. 15 Prozent aller Häuser waren vom Umwetter betroffen, im Durchschnitt meldeten die Besitzer den Versicherungen etwa 3800 Euro an Schäden.

Gelsenkirchen In den Pfingstferien 2014 verursachte das Sturmtief „Ela“, heute als Pfingstmontag-Unwetter bekannt, schwere Schäden in Nordrhein-Westfalen. Stellenweise wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 144 km/h gemessen. Sechs Menschen kamen allein in NRW ums Leben, dutzende wurden verletzt. In Gelsenkirchen waren die Schäden an Häusern zwar übersichtlich, allerdings war fast jedes zweite von den Folgen des Sturms betroffen.

Herne Im Sommer 2009 löste das Tief „Rainer“ starke Gewitter, Hagelschauer und wolkenbruchartige Regengüsse im Westen Deutschlands aus. Auch wenn viele Landkreise vergleichsweise glimpflich davonkamen, in Herne war die Schadensbilanz hoch. Dort hatten zehn Prozent der Haushalte Schäden in Kellern und Dachstühlen zu beklagen, pro Haus waren im Schnitt 4500 Euro für die Reparaturen fällig.

Auch interessant: Orkan Kyrill, der 2007 in Deutschland wütete und zu den verheerendsten Naturkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte in Europa zählt, verursachte in den NRW-Kreisen nur moderate Schäden. Dafür traf der Sturm das Land aber in der gesamten Fläche. Andere Ereignisse wie zum Beispiel Tief „Ela“ sorgten nur in einzelnen Kreisen für kaputte Dächer und entwurzelte Bäume, direkte Nachbarn wurden zum Teil aber verschont. „Auch Sturm schlägt teilweise sehr lokal Schneisen, weshalb sich auch dort die Schäden von Kreis zu Kreis bei einem Ereignis sehr unterscheiden können“, teilt der GDV mit.

Der Verband beklagt, dass sich längst nicht alle Hausbesitzer gegen extreme Wettereignisse absichern. Hagel und Sturm seien durch verschiedene Policen zwar fast immer abgedeckt, laut GDV fehle bei den meisten Gebäuden aber der Schutz vor so genannten Elementarrisiken wie Starkregen, Hochwasser, Erdrutsch oder Schneedruck. „Immobilienbesitzer sind gut beraten, ihr Eigentum gegen alle Wetterrisiken abzusichern. Vor allem Überschwemmungen durch Starkregen können jeden treffen“, sagt Verbandspräsident Weiler. Wer es versäume, das eigene Haus gegen alle Gefahren abzusichern, riskiere womöglich, am Ende vor einem Scherbenhaufen zu stehen.

Der Verband wertete neben NRW auch die Unwetter-Schäden in den übrigen Bundesländern aus. Auf der Homepage findet sich auch eine gesamtdeutsche Übersichtskarte. Sie zeigt: Die von Stürmen und Überschwemmungen am schlimmsten betroffenen Gebiete der Republik liegen in Bayern. Am schwersten traf es den Landkreis Deggendorf. Naturkatastrophen verursachten hier von 2002 bis 2016 Schäden an Gebäuden von im Schnitt 13.800 Euro. Es folgt Rottal-Inn (13.300 Euro) und die Stadt Passau (12.900 Euro), auch beides Kreise im Süden Bayerns.