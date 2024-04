Mini-Protest in Düsseldorf Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren brav eine Kö-Brücke

Die Aktivisten tummelten sich in Grüppchen, per Megafon gab es Reden über die Gefahren des Klimawandels, ein vierköpfiger Protestzug aus Menschen in Schneckenkostümen machte auf die „lahme Klimapolitik“ aufmerksam. Einige Aktivisten hatten Plakate dabei, vor allem ging es dabei um „mehr Ehrlichkeit“ in der Politik. Eine konkrete Forderung: Tempolimit auf der Autobahn.