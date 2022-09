Empfänger in Rheine verhaftet : Zollbeamte in Gießen finden Paket mit 15 Kilogramm Marihuana

Essen/Gießen/Rheine/Münster/Nordhorn Zollfahndern in Gießen ist ein Erfolg gelungen. Sie nahmen ein Paket mit mehren Kilogramm Rauschgift aus dem Verkehr. Vorher verfolgten sie es aber noch bis zum Adressaten. Der Weg führte sie nach Rheine.

Bereits am 08. September 2022 beschlagnahmten Beamte des Hauptzollamtes Gießen bei der Kontrolle des internationalen Postverkehrs ein mit fast 15 kg Marihuana gefülltes Paket. Zollhund „Samy“ hatte den „richtigen Riecher“ und zeigte zielgenau eine Holzkiste aus Spanien an, trotz des Ablenkungsversuches durch beigelegte Lösungsmittel getränkte Tücher. Das Paket mit den Drogen war an einen Empfänger in Rheine gerichtet. Sie informierten die zuständigen Fahnder des Zollfahndungsamtes Essen, die die weiteren Ermittlungen übernahmen. Um nicht nur das Rauschgift aus dem Verkehr zu ziehen, sondern auch den Täter dingfest zu machen, stellte ein Kurier das Paket am 12. September 2022 in Rheine zu, natürlich unter Beobachtung der Essener Fahnder. Ein 34-jähriger Mann aus Rheine hatte die Sendung erwartet und nahm das Paket an. Nun griffen die Zollfahnder zu und nahmen den 34-Jährigen fest.