Dreistelliger Betrag ergaunert : Unbekannte überfallen Tankstelle in Düren

Düren Zwei bislang Unbekannte überfielen in der Nacht auf Donnerstag eine Tankstelle in Düren. Sie machten dabei Beute im oberen dreistelligen Eurobereich.

Eine Tankstelle auf der Straße „Friedrich-Ebert-Platz“ in Düren wurde in der Nacht zum Ort eines Verbrechens. Gegen Mitternacht machte der 41-jährige Mitarbeiter der Tankstelle eine Zigarettenpause. Hierbei zündete er auch einem bislang unbekannten Zeugen eine Zigarette an. Zeitgleich betraten die beiden Täter die Tankstelle am Friedrich-Ebert-Platz. Sie schrien den 41-Jährigen an, er solle reinkommen und ihnen das Geld aus der Kasse geben. Einer der Täter schlug den Mitarbeiter der Tankstelle außerdem mit einem Schlagstock. Daraufhin öffnete der 41-jährige Mann aus Düren die Kasse. Die beiden Unbekannten konnten Bargeld im hohen dreistelligen Eurobereich erbeuten. Sie flüchteten unerkannt.