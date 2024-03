Infos Das sollten Sie über Cannabis wissen

Folgeschäden durch Cannabiskonsum

Wissenschaftlich belegt ist, dass Cannabiskonsum psychisch abhängig machen und Psychosen auslösen kann. Besonders gefährdet sind junge Menschen. Durch Entkopplungsvorgänge in den Hirnarealen kann es zu anhaltenden Gedächtnisstörungen, Verwirrtheit und Störungen des Kurzzeitgedächtnisses kommen. In Studien ließen sich Einbußen im Lernvermögen nachweisen. Besonders empfindlich reagieren Gehirne während des Wachstums – also in Kindheit und Pubertät – auf die Droge.

In manchen Fällen kann es zu Herz-Kreislauf-Problemen, Bindehautentzündungen und Hormonstörungen kommen. Durch die toxikologischen Stoffe eines Joints kommt es mitunter zu Karzinomen im Mund- und Rachenbereich oder durch die Überlastung des Herz-Kreislaufsystems zu einem Myokardinfarkt.