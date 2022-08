Auch im Kreis Heinsberg : Großeinsatz gegen Drogenbande

Säckeweise trugen die Beamten am Dienstag die bereits abgeernteten Pflanzen aus einer Lagerhalle in Dremmen. Foto: Uwe Heldens

Kreis Heinsberg In Heinsberg sind bei einer Razzia 40 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt worden. Auch in anderen Städten haben die Ermittler zugeschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei hat am Dienstag im Rahmen einer Großrazzia in mehreren Städten Dutzende Kilogramm Marihuana beschlagnahmt – darunter auch in Heinsberg. Vorausgegangen waren Ermittlungsarbeiten der Ermittlungseinheit Organisierte Kriminalität aus Essen, die sich über das gesamte Ruhrgebiet und den Niederrhein erstreckten.

Wie die Polizei mitteilte, sei es im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen am Dienstagmorgen zu Durchsuchungen in Essen, Gelsenkirchen, Langenfeld, Rheinberg und Heinsberg gekommen. Dabei fanden die Ermittler „umfangreiches Beweismaterial für ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Menge“. Vier Personen wurden festgenommen, drei davon aufgrund von im Voraus erwirkten Haftbefehlen. Eine vierte Person ist am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt worden.

Im Heinsberger Ortsteil Dremmen rückten zahlreiche Beamten an, die mit Unterstützung des THW aus einer alten Werkstatthalle säckeweise Drogen abtransportierten. Die Polizei spricht von insgesamt knapp 40 Kilogramm bereits abgeernteter und zum trocknen aufgehangener Marihuana-Pflanzen. In Essen stellten die Beamten knapp 80 Kilogramm Marihuana sowie knapp 70.000 Euro Bargeld sicher. In Rheinberg entdeckten sie eine scharfe Schusswaffe sowie umfangreiches Equipment für den Aufbau einer neuen Hanfplantage. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine Bande, die laut Polizei aus Deutschen sowie Tatverdächtigen aus verschiedenen Staaten des westlichen Balkans besteht.

Bereits in der vergangenen Woche war der Polizei ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität gelungen. Die Ermittler hatten zwölf Objekte in Neuss, Düsseldorf und dem Kreis Heinsberg durchsucht und dabei acht Personen festgenommen. Fünf davon wurden später wieder entlassen. Außerdem hatten die Beamten 40.000 Bargeld, große Mengen Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt.

(RP)