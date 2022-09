Demos in NRW : Alles, was Sie zum nächsten globalen Klimastreik wissen müssen

So lief der Klimastreik in Düsseldorf

Düsseldorf Für den 23. September ruft Fridays for Future erneut zum globalen Streik auf. Was die Forderungen der Klimaschützer sind und welche Städte in NRW dabei sind. Das Wichtigste im Überblick.

Wann findet der nächste globale Klimastreik statt?

Der nächste globale Klimastreik findet am 23. September statt. In allen sieben Kontinenten in insgesamt 7.500 Städten weltweit sind nach Angaben von Fridays for Future Aktionen geplant, in mehr als 180 Städten allein in Deutschland.

Für welche großen Städte in NRW sind Demos geplant?

Aktuell sind 186 Demos für den Klimastreik am 23. September in Deutschland angemeldet (Stand: 14. September) und es kommen täglich neue dazu. Folgende Städte in NRW haben bereits ihre Teilnahme angekündigt:

Düsseldorf

Aachen

Köln

Duisburg

Mülheim an der Ruhr

Leverkusen

Oberhausen

Wuppertal

Bochum

Dortmund

Recklinghausen

Dinslaken

Xanten

Wülfrath

Solingen

Olpe

Nettetal

Kleve

Borken

Hamm

Dülmen

Ahlen

Soest

Was fordern die Klima-Aktivisten?

Die Fridays-for-Future-Bewegung (FfF) fordert die Bundesregierung dazu auf, im Zuge der Haushaltsverhandlungen 100 Milliarden Euro bereitzustellen, „um den radikalen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern zu beschleunigen“. FfF-Sprecherin Annika Rittmann verweist auf die extremen Fluten in Pakistan, Wassermangel und fehlendes Getreide in Afrika, brennende Wälder in Brandenburg oder niedrige Pegelstände im Rhein. Kostenpflichtiger Inhalt „Wenn wir jetzt nicht anfangen zu investieren, kommen wir aus der Krisenspirale, in der wir uns befinden, nicht mehr heraus“, so die Klimaaktivistin.

Wie oft hat der globale Klimastreik bereits stattgefunden?

Der globale Klimastreik hat bereits achtmal stattgefunden - das erste Mal am 20. September 2020. Einen Rückblick gibt es hier.



Welche Corona-Regeln muss ich beachten?

Es gilt die Corona-Schutzverordnund des Landes - und somit gibt es aktuell keinerlei Einschränkungen für die Demonstranten. Die Veranstalter empfehlen jedoch folgende Regeln:

Abstand halten

Keine großen Gruppen bilden

Medizinische oder FFP2-Maske tragen

Am besten geimpft, getestet oder genesen kommen

(bsch)