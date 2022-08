Essener Polizei ermittelt auch in Langenfeld : Razzia führt auch nach Langenfeld

Langenfeld Im Rahmen einer groß angelegten Razzia gegen den Drogenhandel nehmen Polizisten auch eine Frau in Langenfeld fest.

() Im Rahmen einer Drogenrazzia schlagen die Fahnder am Dienstagmorgen, 30. August, auch in Langenfeld auf. In einer Wohnung verhaften die Beamten eine Frau, teilt die Polizei Essen mit. Während der Aktion stellen die Beamten in mehreren Städten „umfangreiches Beweismaterial“ für den Handel mit Betäubungsmitteln sicher. Vier Personen nimmt die Polizei in verschiedenen Städten fest. In Essen findet die Polizei rund 80 Kilogramm Marihuana sowie knapp 70.000 Euro Bargeld. Beamte entdecken eine Marihuana-Plantage in Heinsberg. In Rheinberg stellt die Polizei eine scharfe Schusswaffe sicher. Die Tätergruppe bestehe aus Deutschen und Verdächtigen, die aus verschiedenen Balkanländern stammen.