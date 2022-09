1,5 Millionen Euro Schaden : Polizei in Dortmund nimmt mutmaßlichen Online-Betrüger fest

Dortmund Ermittlern des Polizeipräsidiums Dortmund ist ein Schlag gegen die Online-Betrugsszene gelungen. Sie nahmen einen 26-Jährigen fest. Dieser soll Online-Händler um einen Millionenbetrag gebracht haben.

Am Mittwoch, dem 21. September 2022, haben Ermittler des Polizeipräsidiums Dortmund im Auftrag der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW (ZAC NRW) eine Wohnanschrift in Dortmund durchsucht. Dabei kam auch ein Datenspürhund zum Einsatz. Die Maßnahme richtete sich gegen einen Dortmunder im Alter von 26 Jahren. Ihm wird unter anderem gewerbsmäßiger Computerbetrug vorgeworfen. Der Beschuldigte steht im Verdacht in den sozialen Medien Unterstützung bei Rückerstattungs-Betrugsstraftaten („Refunding“) angeboten zu haben. In über 1600 Fällen sollen schließlich Online-Händler im Rahmen von Retouren und der dementsprechenden Rückerstattung betrogen worden sein.